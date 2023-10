Confira como será a previsão do tempo nesta semana no RS

Após um fim de semana de tempo seco e temperaturas mais altas em Porto Alegre, a chuva retorna à Capital nesta segunda-feira (16). De acordo com informações da MetSul Meteorologia, ao longo da semana, é esperada chuva com volumes altos entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com possibilidade de temporais.

Após as temperaturas mais elevadas no domingo (15), com termômetros próximos dos 30ºC em algumas regiões do Estado, a segunda-feira começa chuvosa. Os acumulados em alguns pontos podem superar os 50 mm em poucas horas, intensificando o alerta para novos pontos de inundação. Na Capital, a previsão é de chuva fraca nesta segunda-feira, mas com riscos de pancadas mais fortes, com intervalos de tempo firme a abafado entre elas.

A MetSul alerta para o risco de granizo e de tempestades com raios em alguns pontos do Rio Grande do Sul. Instabilidade mais intensa com maior número de raios é projetada nesta segunda para o oeste e o noroeste gaúcho, enquanto na terça-feira a ocorrência de raios deve ficar concentrada no oeste do Estado.