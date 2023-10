Feriado de Nossa Senhora Aparecida: veja o que funciona no RS

As agências bancárias não abrirão para atendimento presencial no feriado de Nossa Senhora Aparecida, comemorado em 12 de outubro (quinta-feira), no Rio Grande do Sul. A decisão segue a Resolução n.º 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional.



Como alternativa, ficam disponíveis os canais digitais e remotos dos bancos, como sites e aplicativo, para a realização de transferências e pagamento de contas nos dias de feriado, ou que não haja expediente.



Na sexta-feira (13), o atendimento ao público retorna nas agências normalmente. Tanto no sábado (14) quanto no domingo (15), as áreas de autoatendimento dos bancos estarão disponíveis aos clientes.



Contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e os carnês com vencimento em 12/10 poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte ao feriado, ou seja, sexta-feira, 13/10. Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. Boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado).

FUNCIONAMENTO DE LOJAS EM PORTO ALEGRE

O Sindilojas também informa que, durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida, as lojas de Porto Alegre poderão funcionar, desde que sejam respeitada as regras da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria.

A jornada máxima de trabalho em feriados pode variar entre 6 e 8 horas, de acordo com o que está previsto no acordo firmado ou que vier a ser firmado. O horário de abertura para o comércio de rua fica a critério de cada empresa, enquanto as lojas localizadas em shoppings centers e centros comerciais devem seguir as orientações dos próprios locais.



Portanto, quem deseja abrir no feriado de quinta-feira (12) deve verificar as condições estabelecidas na Convenção Coletiva e, caso ainda não possua acordo, deve aderir às regras pré-estabelecidas.

EGR ALERTA CONDUTORES PARA REDOBRAR CUIDADOS EM RODOVIAS GAÚCHAS

A EGR aumentará contingente de trabalho, bem como o efetivo em serviços terceirizados, incluindo o socorro médico e de atendimento emergencial em todas as estradas administradas. O serviço de ambulâncias abrange 630 quilômetros de rodovias por meio da prestação de resgate e socorro médico 24 horas.

Além disso, os guinchos para atendimento também estarão disponíveis à população, assim como os bombeiros voluntários de vários municípios. Outra medida adotada será reforçar o grupo de trabalho para agilizar o atendimento em pedágio.