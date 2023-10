Vereador denuncia queda de parte do teto do Hospital Presidente Vargas

Em vídeo publicado nas suas redes sociais, o vereador Jonas Reis (PT) afirma que parte do teto do centro cirúrgico do Hospital Presidente Vargas teria caído no início desta semana. No texto da postagem, o parlamentar cobra uma atitude da administração municipal. “As estruturas públicas da prefeitura estão podres por dentro, as paredes do Centro de Saúde IAPI parecem um portal para o inferno de tanta infiltração, no HPS chove mais dentro do que fora, no Centro de Saúde Santa Marta os elevadores não funcionam”, escreveu.

Consultada pelo Jornal do Comércio, a assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde de Porto Alegre informou que o local mostrado nas imagens fica na área na qual está uma termodesinfectora hospitalar. A pasta informa que, por uma determinação do Ministério Público, o encanamento do setor está sendo trocado.

O que aconteceu, nesse caso, segundo a secretaria, foi “um contratempo”, que não tem a ver com as chuvas. Disse, ainda, que a obra não prejudicou os atendimentos e que o problema já está sendo resolvido.