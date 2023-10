Chuva volta ao Rio Grande do Sul nesta quarta-feira

Após um raro dia de sol, o tempo muda nesta quarta-feira (11) com alerta para eventos de chuva forte e temporais pelo território gaúcho. Áreas de instabilidade avançam desde cedo pelo Oeste e Noroeste do

Estado. Da tarde em diante a chuva se espalha na direção do Centro e Leste do Estado, com risco de chuva forte a torrencial com potencial de gerar alagamentos. Além disso, há risco de vendavais e granizo isolados com alta incidência de raios. No Sul e Oeste a chuva será irregular e mal distribuída. Em grande parte das áreas a temperatura oscila pouco e sobe menos que na terça (10).



Em Porto Alegre, o dia poderá começar com sol, variação de nuvens e certo abafamento. Entretanto, o tempo muda a tarde com previsão de chuva e temporais isolados. Rajadas de vento e raios poderão ocorrer. Pode chover forte em pontos isolados. Na quinta (12) ainda chove, mas o tempo melhora a tarde.



RIO GRANDE DO SUL

Máxima: 28°C

Mínima: 13°C

PORTO ALEGRE

Máxima: 22°C

Mínima: 16°C