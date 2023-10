O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para temporais no Rio Grande do Sul a partir da madrugada desta quarta-feira (11). Pode chover forte com índices de 50mm/dia até 100mm/dia, acompanhado de trovoadas, queda de granizo e rajadas de vento entre 60km/h e 90km/h.

Segundo o Inmet, as tempestades vão se concentrar em áreas isoladas do Rio Grande do Sul, exceto a Campanha e o Sul, Oeste Meio Oeste, Planalto Sul de Santa Catarina e Sul do Paraná.