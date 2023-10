Temperatura chega a 30°C nesta terça-feira no Rio Grande do Sul

Uma massa de ar seco ajuda a afastar as nuvens com previsão de sol e grande amplitude

térmica no Rio Grande do Sul nesta terça-feira (10). Segundo a MetSul Meteorologia, há potencial para formação de cerração em cidades da Metade Norte e Leste do Estado.

A tarde será ensolarada e sob a influência do vento norte, esquentando rápido com máximas ao redor de 28°C a 30°C nos vales, Noroeste e fronteira com a Argentina. Na quarta (11), a chuva retorna com risco de temporais e volumes altos na Metade Norte.

Em Porto Alegre, o sol predomina com perspectiva de maior aquecimento à tarde nesta terça. Já na quarta, a chuva retorna da tarde para a noite e não se afasta a ocorrência de temporais isolados. Na quinta (12), o tempo fica instável, com muitas nuvens e chuva a qualquer hora. A temperatura oscila pouco.





RIO GRANDE DO SUL

Máxima: 33°C

Mínima: 5°C



PORTO ALEGRE

Máxima: 28°C

Mínima: 12°C