Operação Maré apreende 100 quilos de pasta base de cocaína no Rio de Janeiro

Balanço parcial da Operação Maré, realizada desde as primeiras horas desta segunda-feira (9) nas comunidades da Maré, Cidade de Deus e Vila Cruzeiro, mostra que em um galpão, próximo à Vila Cruzeiro, 100 quilos de pasta base de cocaína foram recolhidos, causando um prejuízo estimado de R$ 12 milhões aos traficantes.

• LEIA TAMBÉM: Helicópteros da polícia do Rio são baleados em operação para prender assassinos de médicos





No Complexo da Maré, na comunidade do Parque União, foram encontrados laboratórios clandestinos de refino de drogas e fabricação de materiais explosivos e um local de armazenamento ilegal de medicamentos, drogas e material para preparo de drogas. Foi recolhida meia tonelada de maconha no local.



"Tivemos confronto intenso na Vila Cruzeiro, poder bélico muito grande dos traficantes daquela região e nossas aeronaves foram atingidas. Na Maré e na Cidade de Deus tivemos confronto mas de intensidade menor. Até o momento sem feridos", disse o secretário estadual de Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Pires.



Segundo o secretário estadual de Polícia Civil, delegado José Renato Torres, a operação inicial anunciada na Maré teve desdobramentos sobre a Vila Cruzeiro e Cidade de Deus porque a atividade de inteligência detectou que houve grande migração dos chefes do tráfico da Maré para essas outras duas comunidades.



Todo material apreendido foi levado para a Cidade da Polícia e passará por perícia. Até o momento, foram realizadas nove prisões, sendo três em flagrante por receptação e as outras seis por mandados de prisões expedidos. Também já foram apreendidos 17 veículos, 1 fuzil, além de carregadores, artefatos explosivos, radiocomunicadores e mais de 29 toneladas de barricadas foram retiradas das ruas.



A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), que também atua na força-tarefa do estado no combate à criminalidade, apreendeu 58 aparelhos celulares (34 em Bangu 3 e 24 em Bangu 4), além de um quilo de entorpecentes. A operação da Seap conta com 250 inspetores e tem o objetivo de desarticular a rede de comando das facções que atuam na região, por meio de bloqueios dos aparelhos telefônicos nos presídios.



De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, 41 escolas no Complexo da Maré e mais 16 na Vila Cruzeiros foram impactadas, afetando mais de 18 mil alunos. Na Cidade de Deus, duas escolas tiveram o horário de entrada adiado.