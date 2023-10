Concurso Unificado Nacional prevê maior eficiência nas seleções

Com edital previsto para sair até o fim de dezembro, a primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado reúne 6.590 vagas na esfera federal e conta com a adesão de mais de 20 órgãos e entidades. A proposta do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) é aumentar a participação da população aos certames.

“Alguns concursos federais tinham provas só em Brasília, o que é muito complicado. Há, por exemplo, regiões de difíceis acessos, como áreas indígenas, que serão contempladas neste modelo”, destacou a titular da pasta, Esther Dweck, em coletiva de lançamento da portaria no Diário Oficial da União realizada no último dia 4.

De acordo com a ministra, a seleção ocorrerá em duas etapas no mesmo dia, tendo como data provisória para 25 de fevereiro do ano que vem. Os testes ocorrerão em 180 municípios de todos os estados brasileiros. A primeira fase consiste em provas objetivas, com matriz comum a todos os candidatos. Na segunda, haverá questões específicas e dissertativas por blocos temáticos.

Os candidatos deverão optar, no momento da inscrição, por um dos blocos das áreas de atuação governamental disponíveis. Depois dessa escolha, eles deverão indicar o cargo por ordem de preferência entre as vagas disponíveis no bloco de sua escolha. “A nova modalidade ganhou até o apelido de Enem dos Concursos, porque tem uma lógica semelhante e oportuniza uma maior participação”, pontua Esther.

Os conteúdos das provas serão divulgados no edital, mas, segundo a ministra, não haverá muita diferença em relação aos cobrados nos concursos atuais. “Todo mundo que já se prepara para concursos públicos estará preparado, podem ficar tranquilos. Não haverá mudança radical no conteúdo.”

No meio concurseiro, o novo método de seleção foi bem recebido, mas com algumas ressalvas. Para o diretor do curso preparatório CPC Concursos, Douglas Soares, uma das desvantagens é que, “se no dia da prova, o candidato não estiver nos seus melhores dias, o desempenho na prova será reduzido não apenas em um cargo mas também nos demais que ele se inscreveu”.

Além disso, o dirigente ressalta que a previsão de nova abertura de seleções públicas para outros cargos de interesse fica mais escassa. “Já que um novo possivelmente ocorrerá somente daqui a quatro anos.” Por ser um concurso novo e separado por blocos temáticos, a expectativa está na divulgação das matérias que farão parte do bloco de provas objetivas específicas.

O dirigente sugere ainda que o candidato avalie bem o local de lotação das vagas, “pois elas deverão se concentrar em Brasília e o custo de vida na capital federal é bem diferente”. Douglas afirma também que a opção pelo CNU “é mais indicada para quem já está estudando e quando as matérias que vierem no edital não forem muito diferentes do que ele já vem se preparando”.

Segundo a portaria, os custos do novo concurso serão rateados entre os órgãos e entidades participantes de acordo com o quantitativo de inscritos no certame. Até 1 milhão de inscritos, o valor será integralmente custeado pelo MGI.

Entre 1 milhão e 2,5 milhões de inscritos, os órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional que fizerem a adesão deverão descentralizar os créditos orçamentários e repassar os recursos financeiros correspondentes para o Ministério da Gestão, proporcionalmente ao número de vagas e em conformidade com o número final de inscritos. Acima desse número de candidatos, os valores excedentes poderão ser custeados parcial ou integralmente pelo ministério.

Na prática, um representante da comissão organizadora de cada órgão participará do Comitê Consultivo e Deliberativo que vai organizar e monitorar o concurso. A ideia do governo é que este seja a principal forma de se realizar concursos públicos federais, anual ou bianualmente.



Confira as instituições que aderiram ao Concurso e o número de vagas de cada uma delas:



. Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) - 502

. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) - 742

. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - 520

. Ministério da Gestão e Inovação e transversais - 1480

. Ministério da Saúde - 220

. Ministério do Trabalho e Emprego - 900

. Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) - 30

. Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - 50

. Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) - 40

. Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) - 40

. Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) - 35

. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - 895

. Ministério da Justiça e Segurança Pública - 100

. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - 296

. Ministério da Cultura - 50

. Advocacia-Geral da União (AGU) - 400

. Ministério da Educação - 70

. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania - 40

. Ministério dos Povos Indígenas - 30

. Ministério do Planejamento e Orçamento - 60