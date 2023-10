Jornal do Comércio vence o 16º Prêmio EPTC de Educação para o Trânsito

O Jornal do Comércio foi um dos vencedores do 16º Prêmio EPTC de Educação para o Trânsito com a reportagem “Hospitais e universidades são identificados como polos de ciclistas em Porto Alegre”, assinada por Fabrine Bartz. O anúncio foi divulgado nesta segunda-feira (9).A premiação envolve as categorias Imprensa, Aluno e Professores. Ao todo, foram analisados trabalhos em cinco subcategorias. Com o tema “No Trânsito, Escolha a Vida”, a iniciativa busca promover comportamentos e hábitos que tornem o trânsito mais seguro, civilizado e humano. A cerimônia de premiação ocorrerá no dia 25 de outubro, às 13h30min, no teatro da Unisinos.