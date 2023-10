Exame confirma influenza em animais marinhos na praia do Hermenegildo

O governo do Rio Grande do Sul confirmou neste sábado (7) o foco de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (H5N1) em um leão-marinho da patagônia e um lobo-marinho sul-americano na praia do Hermenegildo, em Santa Vitória do Palmar. Até o momento, foram encontrados 80 animais mortos ou doentes no Litoral gaúcho nas praia do Cassino, Hermenegildo, Molhes da Barra de São José do Norte, Torres e em Quintão. As informações são do governo do Estado.

Segundo o Ministério da Agricultura (Mapa), esse é o primeiro foco da doença em mamíferos marinhos no Brasil, mas apesar disso o País segue com status livre da doença porque nenhuma produção comercial foi afetada.

Na noite de sexta-feira (6), o diagnóstico positivo nos animais foi enviado para a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de Campinas (LFDA-SP), unidade referência da Organização Mundial da Saúde Animal (OMSA).

No Estado, trata-se do segundo foco registrado em mamíferos aquáticos na costa litorânea e o terceiro do Rio Grande do Sul, considerando o verificado em maio, na Reserva do Taim, em aves silvestres (cisne-de-pescoço-preto), que já foi encerrado, após evidências epidemiológicas e coletas negativas.



Segundo a diretora do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal (DDA), Rosane Collares, o Serviço Veterinário Oficial (SVO) está atendendo a todas as notificações que são registradas e dando suporte e alinhando as ações necessárias junto aos municípios. “Nossa maior recomendação, neste momento, é que as pessoas não se aproximem e nem mexam em animais marinhos que forem encontrados nas praias gaúchas. A influenza é uma doença viral altamente contagiosa que, no contato com o animal sintomático, pode haver a possibilidade de contágio de humanos”, ressalta.



Quem contatar se localizar animais com os sintomas



Todas as suspeitas, que incluem sinais respiratórios, neurológicos ou mortalidade alta e súbita, devem ser notificadas imediatamente à Seapi por meio da Inspetoria de Defesa Agropecuária mais próxima ou do WhatsApp (51) 98445-2033. O canal funciona sete dias por semana, 24 horas por dia.