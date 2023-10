Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 30 de setembro a 6 de outubro

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 30 de setembro e 6 de outubro de 2023. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Ney Matogrosso bota o bloco na rua em apresentação eletrizante em Porto AlegreArtista fez show no dia 29 de setembro em Porto Alegre. Matéria: Carlos Villela. Foto: Evandro Oliveira/JC.2. Marca de torrefação gaúcha abre cafeteria própria no bairro Floresta, em Porto AlegreCom três linhas diferentes de café, o Abuela busca oferecer desde sabores clássicos até opções mais exóticas. Matéria: Giovanna Sommariva (GeraçãoE). Foto: Giovanna Sommariva/Especial/JC.3. Pucrs registra fogo durante evento de tecnologia nesta quinta-feiraUniversidade promovia o Tecnopuc Experience, com expectativa de reunir 3 mil pessoas, quando o fogo iniciou em food truck. Matéria: Redação. Foto: Maria Amélia Vargas/Especial/JC.4. Comercial Zaffari abre terceiro atacarejo em 2023Grupo de Passo Fundo vai abrir 27ª filial do modelo de loja que mais cresce no setor no RS. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Comercial Zaffari/Divulgação/JC.5. Governo do RS propõe reajuste do vale-refeição e quer antecipar 13° de servidoresO Executivo gaúcho propõe reajuste no benefício de alimentação, a retirada da coparticipação dos funcionários e a extensão do vale para todas as categorias. Matéria: Redação. Foto: Maurício Tonetto/Secom/Divulgação/JC.