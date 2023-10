Ônibus intermunicipais têm reajuste de 2,77% nas modalidades direto, executivo e seletivo

O transporte coletivo intermunicipal da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) terá reajuste de 2,7741% a partir da 0h de domingo (8) nas modalidades direto, executivo e seletivo. O anúncio foi feito pela Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan), responsável pelo gerenciamento dos serviços de transporte por ônibus na região.

O transporte coletivo intermunicipal atende 34 municípios da RMPA e o valor varia conforme o destino. Segundo a assessoria de imprensa da Metroplan, o aumento acontece devido ao reajuste tarifário dos últimos 12 meses.

No mês de agosto, houve. Na ocasião, as tarifas de ônibus das modalidades direto, semidireto, executivo e seletivo tiveram o reajuste integral de 24,09% após os cálculos elaborados pela Metroplan, com base em metodologia da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs).