Oktoberfest de Blumenau é suspensa temporariamente devido a chuvas em SC

A prefeitura de Blumenau suspendeu a realização da 38ª Oktoberfest neste fim de semana. A decisão foi tomada na tarde de quinta-feira (5) diante da previsão de chuva persistente e de enchente para o sábado (7), segundo informações da Defesa Civil de Blumenau. A direção do Parque Vila Germânica começou o processo de desmontagem parcial dos pavilhões do evento já na madrugada desta sexta-feira (6). As informações são a prefeitura de Blumenau.

A festa terá as atividades suspensas a partir desta sexta-feira até terça-feira (10), retornando no dia 11 (ou até que se tenha um novo panorama favorável para continuidade). Por conta disso, a festa será estendida até o dia 29 de outubro.

“Neste momento, acima de tudo, precisamos ser responsáveis e cuidar das pessoas. Por isso, tomei a decisão de suspender a festa. E temos que considerar a importância de equilibrar o cuidado com a vida das pessoas e a importância econômica da festa para Blumenau e região, por isso ela foi prorrogada”, disse o prefeito Mário Hildebrandt.

Defesa Civil alerta para aumento da chuva durante o fim de semana

O nível do Rio Itajaí-Açu atingiu 6,95 metros às 18h desta quinta-feira. Segundo a Defesa Civil, o cenário exige atenção. A previsão da equipe técnica de meteorologia de Blumenau é que, entre sexta-feira e domingo, o volume de chuva varie entre 120 a 140 mm.



Até o momento, a Defesa Civil registra 113 ocorrências em Blumenau, sendo 72 por deslizamentos de terra. No abrigo que segue ativo no bairro Itoupava Norte, 16 pessoas estão amparadas. A comunidade pode acessar por meio do portal AlertaBlu todas as informações do nível do rio, os alertas e inclusive as cotas de enchentes em cada rua. A população pode contatar a Defesas Civil pelo número 199.

Fortes chuvas já provocaram uma morte em Santa Catarina

Segundo a Defesa Civil de Santa Catarina, uma pessoa morreu em decorrência dos temporais que atingem o estado. Um homem morreu no município de Rio do Oeste após tentar atravessar a correnteza em uma arrozeira de bicicleta, . Em Timbó, uma criança ficou ferida depois que sua residência foi atingida por um deslizamento. Ela foi conduzida ao hospital e encontra-se estável.

Pelo menos 60 municípios foram afetados pelas chuvas intensas, seguidas por deslizamentos, alagamentos, inundações, enxurradas, entre outras, como granizo e vendavais.