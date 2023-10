Governo federal irá liberar R$ 1 bilhão nos próximos dias aos afetados pelas cheias no Vale do Taquari

O governo federal vai publicar na próxima semana o decreto que regulamenta a Medida Provisória 1.189/2023) da linha de crédito para diminuir os prejuízos econômicos provocados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (4) pelo Ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta.

"O decreto vai viabilizar o início das operações da linha de crédito em valor superior a R$ 1 bilhão, que contará com subvenção e garantia com recursos do governo federal. As operações poderão ser contratadas até 31 de dezembro de 2023. A liberação do recurso vai ajudar as micro, pequenas, médias e grandes empresas do Vale do Taquari. Estamos trabalhando sem parar na reconstrução dos nossos municípios", ressaltou.

As operações serão realizadas com instituições financeiras oficiais federais. Aquelas que contam garantias poderão ser executadas com quaisquer instituições. Já opera em Lajeado, na Agência da Caixa, 3º andar, um escritório do governo federal focado na atuação de reconstrução do Vale do Taquari. A estrutura foi anunciada na última semana, durante a ida da Comitiva do governo federal à região. O objetivo é implementar com maior celeridade as ações de socorro às cidades atingidas pela tragédia climática.

LEIA AINDA: Queda de granizo causa destruição em municípios do Rio Grande do Sul



Já foram, formalmente atendidos no espaços os municípios de Muçum, Lajeado, Cruzeiro do Sul, Encantado, Roca Sales, Bom Retiro do Sul, Arroio do Meio, Estrela, Venâncio Aires, Fontoura Xavier, Charqueadas, Trindade do Sul e Rio Pardo.