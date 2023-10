Feirão Quita Dívida é realizado pela Câmara dos Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul

A Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Caxias do Sul realiza o tradicional Feirão Quita Dívida, que teve início na segunda-feira (2), e visa reduzir a inadimplência do consumidor. Os dados mais recentes, consolidados pelo SPC Brasil, apontam quase R$ 137 milhões em débitos.



De acordo com o SPC Brasil de julho deste ano apontam que, em Caxias do Sul, há 148 mil pessoas inadimplentes, o maior número dos últimos cinco anos, com valor médio das dívidas atingindo R$ 4.728,83. No acumulado do ano foi registrado crescimento de 1,5% no número de devedores e, em 12 meses, de 2,6%. A base de dados expõe que 59% dos inadimplentes são homens, 36% são mulheres e 5% sem definição de sexo.



A coordenadora de SPC e Cobrança da CDL Caxias, Rita Pereira, assinala que o pagamento do 13º salário é uma oportunidade para que os consumidores coloquem em dia os compromissos financeiros. A gestora reconhece que as pessoas não querem ficar inadimplentes, mas uma série de situações do cotidiano, como desemprego e problemas de saúde, acaba causando o atraso de contas e, consequentemente, a cobrança de juros, multas e o protesto da dívida, o que torna inviável o pagamento. “Ter uma cidade com pessoas inadimplentes não é saudável. Torna-se um problema social, pois acaba refletindo na economia como um todo”, expôs.



Em 2022, a campanha garantiu a participação de 1.116 empresas, o que possibilitou, de outubro a dezembro, a recuperação de R$ 1,5 milhão. Para este ano, a expectativa é de que 1,4 mil empresas participem e que nos três meses de feirão as negociações ultrapassem os R$ 2 milhões. No total, envolvendo outras ações realizadas ao longo do ano, a CDL projeta recuperação de R$ 7 milhões dos débitos em atraso.



Ao longo do mês de setembro, a CDL realizou a campanha Recupere seu Dinheiro. A iniciativa teve o objetivo de mobilizar as empresas associadas para que cadastrassem descontos atrativos para propor no Feirão Quita Dívida. “Por meio das estratégias pensadas pelos empresários, será possível proporcionar aos devedores a oportunidade de voltar a ter crédito”, argumenta Rita Pereira.



O Feirão Quita Dívida é realizado pelo sexto ano consecutivo. A iniciativa anual busca incentivar o pagamento de pendências e a regularização de crédito dos consumidores por meio de descontos, abatimento de juros e isenções de multas. Só podem aderir ao feirão as empresas associadas à entidade que têm os seus devedores registrados no sistema do SPC.