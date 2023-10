Viagens de ônibus intermunicipais sofrem alterações devido a bloqueios em rodovias

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes, traz informações referentes a algumas linhas de transporte intermunicipal de passageiros estão suspensas ou apresentam alterações em seus horários ou itinerários.



As alterações foram realizadas em razão de mudanças no tráfego das rodovias provocadas pelas chuvas que assolam o Rio Grande do Sul.



O Daer ainda informa que podem ocorrer novas modificações nas linhas de transporte intermunicipal conforme as variações no tráfego.



Situação das linhas



Guaporé – Soledade (Condori Transportes e Turismo)

Todos os horários estão suspensos. A ponte sobre o rio Guaporé foi levada pela enchente.



Pelotas – Bagé e Bagé – Pelotas (Planalto) Até a normalização do tráfego na BRS-293, será realizada conexão em Caçapava do Sul. O tempo de espera será de 2h

.

Rio Grande – Bagé e Bagé – Rio Grande (via Pelotas) (Planalto)

A linha será suspensa até a normalização do tráfego na BRS-293. As viagens terão conexão. Inicialmente, os passageiros da linha Rio-Grande e Bagé serão lotados na linha Rio Grande – Santa Rosa. Os usuários devem desembarcar em Caçapava do Sul e, então, utilizar outro ônibus até o destino final (Bagé). Na viagem Bagé – Rio Grande ocorrerá o trajeto inverso. O tempo de espera da conexão é de 2 horas e a passagem manterá o mesmo valor.



O Daer esclarece que ainda podem existir novas modificações nas linhas de transporte intermunicipal, caso haja mudanças no tráfego.