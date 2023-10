Hospital Moinhos de Vento apresenta soluções de inovação no Fórum Health Meeting

O Fórum Health Meeting, evento integrante do Health Meeting - Business & Innovation, termina nesta quarta-feira (4) em Porto Alegre. O Hospital Moinhos de Vento abriu a manhã de debates do segundo dia do evento, na terça-feira (3), que promoveu discussões sobre inovação. Para contar a experiência da instituição com a transformação digital e também debater o futuro da saúde, a superintendente de Estratégia e Mercado, Melina Schuch, conduziu uma palestra sobre as principais soluções desenvolvidas no Moinhos nos últimos dois anos.

• LEIA TAMBÉM: Fórum debate sobre processos hospitalares em instituições de saúde

Em sua fala, Melina apresentou alguns dos investimentos que o hospital fez em tecnologia ao longo dos últimos anos, como na telemedicina e, também, na criação do Centro de Inovação Atrion, hoje conectado a mais de 400 startups. Ainda que seja indispensável para as instituições de saúde, a aplicabilidade das novas ferramentas em empresas quase centenárias é desafiadora, afirmou Melina.



“Na saúde, temos alguns paradigmas. Somos uma instituição de medicina e, dentro dessa atuação, temos educação e pesquisa. E a inovação entra para repensar esses três pilares. Ela é o apoio para potencializar o que existe no hospital”, avaliou.



Melina dividiu o espaço com Carlos Klein, fundador e presidente do Conselho da Ventiur Aceleradora de Startups. O debate foi moderado por Eli Szwarc, líder-médico de informática para a Philips América Latina.