Chuva supera média mensal em poucas horas em cidades gaúchas e catarinenses

volumes acima de 100 mm cidades gaúchas e catarinenses superaram a média mensal de chuva em poucas horas. Segundo a MetSul Meteorologia, a forte instabilidade acontece devido à passagem de uma área de baixa pressão pelo Sul do Brasil e o avanço de uma frente fria associada à formação de um ciclone na costa da Argentina. Comentre a noite de terça-feira (3) e madrugada de quarta (4),. Segundo a MetSul Meteorologia, a forte instabilidade acontece devido à passagem de uma área de baixa pressão pelo Sul do Brasil e o avanço de uma frente fria associada à formação de um ciclone na costa da Argentina.

A média de precipitação para o mês de outubro no Rio Grande do Sul é de 160 mm, valor que foi ultrapassado em menos de um dia em algumas cidades do Estado.

As estações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no Rio Grande do Sul registraram 134 mm em Palmeira das Missões, 122 mm em Santo Augusto, 119 mm em Erechim, 111 mm em Frederico Westphalen, 106 mm em Passo Fundo, 64 mm em Lagoa Vermelha, 58 mm em Vacaria, 54 mm em Serafina Corrêa, 52 mm em Tupanciretã e 51 mm em Santiago.

Já a rede do Centro Nacional de Monitoramento de Desastres (Cemaden) indicou 169 mm em Redentora, 155 mm em Horizontina, 153 mm em Passo Fundo, 133 mm em Erechim, 82 mm em Ijuí, 79 mm em Entre-Ijuís, 68 mm em Vacaria, 65 mm em Santa Maria, 55 mm em Segredo, 54 mm em Fontoura Xavier e Arroio do Tigre, 52 mm em Nova Palma e 51 mm em Lagoa Bonita do Sul.