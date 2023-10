Colégios da Ulbra conquistam 82 medalhas nos jogos escolares

As Escolas da Rede Ulbra de Educação conquistaram 82 medalhas na 27ª edição dos Jogos Internacionais Luteranos (JIL) de 2023. Foram 24 de ouro, 32 de prata e 26 de bronze. Participaram dos jogos escolares 25 escolas de 17 cidades e seis estados de três países - Brasil, Argentina e Uruguai -, nos dias 27 a 29 de setembro, no Complexo Esportivo da Ulbra, em Canoas (RS). Foram disputadas 11 modalidades esportivas: atletismo, judô, xadrez, futsal, voleibol, basquete, handebol, rústica, tênis, futebol 7 e natação.



Somente os estudantes do Colégio Ulbra Cristo Redentor, de Canoas, conquistaram oito medalhas de ouro, 19 de prata e 13 de bronze, sendo o maior medalhista entre todas as escolas brasileiras. Também de Canoas, o Colégio Ulbra São João obteve oito medalhas de ouro, dez de prata e seis de bronze. O São Pedro, de Cachoeira do Sul (RS), recebeu uma de ouro, uma de prata e quatro de bronze, enquanto o Colégio Martinho Lutero, de Guaíba (RS), obteve cinco de ouro, duas de prata e uma de bronze. Duas medalhas de ouro ficaram com o Cristo Salvador, de Santarém (PA), e os Colégios São Lucas, de Sapucaia do Sul (RS), e Antares, de Goiatuba (GO), levaram uma de bronze cada um.



“A 27ª edição dos Jogos Internacionais Luteranos representou um marco muito importante na história deste evento”, garante o gerente da Comissão Organizadora, Éverton Vargas. Segundo ele, em 2020 e 2021 não houve competições devido à pandemia. E a retomada, em 2022, foi uma versão bastante reduzida em número de atletas e competições.



Por isso, Vargas enfatiza a importância da edição de 2023. “Teve um sabor especial de retomada dos Jogos em sua plenitude, com a participação novamente de três países, com mais de 1.300 atletas. O esporte ficou em evidência e os jovens foram protagonistas das disputas por troféus e medalhas”.



O esporte é muito importante na educação, afirma Vargas. “Proporciona aos estudantes ensinamentos de trabalho em equipe, liderança, estratégia, inteligência emocional, entre outros benefícios”, conclui o gerente da Comissão Organizadora dos Jogos Luteranos.