Empresas se unem para oferecer novas opções de passeios turísticos em Porto Alegre

Três empresas porto-alegrenses ligadas à área de turismo receptivo - Orgatur, Viva + Poa e Siga Porto Alegre - uniram forças para proporcionar novas experiências aos visitantes e moradores da capital gaúcha. Esta colaboração pretende oferecer uma ampla gama de opções de programações turísticas na cidade de Porto Alegre, independentemente do dia da semana.

Com essa iniciativa, os residentes e turistas terão acesso a uma variedade de experiências que abrangem desde atividades tradicionais ao ar livre, como o barco Cisne Branco, o ônibus da Linha Turismo, a visita aos museus da cidade, entre outros, incluindo a criação de vivências em grupo ou individuais exclusivas, desenvolvidas pelas operadoras reunidas.

A diretora da Orgatur, Adriane Hilbig, destaca que a empresa oferece opções para todos os dias, "não importando se a pessoa deseja desfrutar de passeios, atrações ou tours na cidade". Na avaliação de Tamara Dias e Evandro Costa, fundadores do Viva+POA, a cidade tem todas as ferramentas necessárias, como história, cultura e natureza, para deslanchar como um destino turístico competitivo aqui no Rio Grande do Sul. O maior obejtivo, segundo eles, é compartilhar todas essas possibilidades para os moradores e visitantes da nossa querida Portinho”.

A loja matriz do trio Orgatur, Viva Mais Poa e Siga Porto Alegre fica no Hotel Plaza São Rafael - ícone da hotelaria gaúcha - que completou 65 anos em 2023. No ponto de informações turísticas ocorre a comercialização dos passeios e serviços de turismo, juntamente com os espaços físicos e digitais das três empresas. “Essa é apenas a primeira unidade de vendas, já que há um projeto de expansão em andamento”, adianta Miguel Silveira, diretor da Siga Porto Alegre.