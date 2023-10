Municípios gaúchos registram mais de 100 mm de chuva nas últimas 24h

Rio Grande do Sul foi atingido por fortes temporais Municípios gaúchos registraram mais de 100 mm de chuva nas últimas 24h, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), órgão oficial da meteorologia brasileira vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária. entre a noite dessa terça-feira (3) e madrugada de quarta (3)., segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), órgão oficial da meteorologia brasileira vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária.

O Inmet afirma que os temporais com rajadas de vento e granizo atingiram principalmente localidades no Noroeste e Norte do Estado. O órgão divulgou um vídeo de moradores dos municípios gaúchos de São Borja, Santiago e Cerro Largo que mostra a queda de pedras de granizo:

#Tempestade: Conforme previsto pelo #INMET, o Rio Grande do Sul foi atingido por #temporais com rajadas de #vento e queda de #granizo em várias localidades, principalmente no noroeste e norte do estado



+ pic.twitter.com/ytmCsnb3Ek — INMET (@inmet_) October 4, 2023

Entre os maiores volumes de chuva registrados nas últimas 24h, até às 9h da manhã desta quarta, o Inmet destaca os municípios gaúchos de Palmeira das Missões (132,4 mm), Santo Augusto (121,2 mm), Erechim (111,2 mm), Passo Fundo (105,6 mm) e Frederico Westphalen (105,4 mm).



Além do RS, partes de Santa Catarina e do Paraná também foram atingidas pelas fortes chuvas e pela queda de granizo. As cidades de Curitibanos e Joaçaba, no estado vizinho, registraram 116,0 mm e 93,6 mm de chuva, respectivamente.

Em relação às maiores rajadas de vento nas últimas 24h, os números registrados pelo órgão de meteorologia são: Bom Jardim da Serra (SC): 94,7 km/h; São José dos Ausentes (RS): 91,8 km/h; Laguna (SC): 84,6 km/h; Chapecó (SC): 77,8 km/h; e Foz do Iguaçu (PR): 73,4 km/h.