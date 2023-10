Prêmio ARI/Banrisul de Jornalismo é lançado em Porto Alegre

A Associação Rio-grandense de Imprensa (ARI) promoveu, nesta terça-feira (3), pela manhã, o lançamento do 65º Prêmio ARI/BANRISUL de Jornalismo. A solenidade contou com a presença dos presidentes da ARI e do Banrisul, José Nunes e Fernando Lemos, respectivamente. Neste ano, o prêmio conta com uma novidade. Três categorias foram adicionadas: documentário em vídeo e áudio, trabalhos que tenham a saúde como pauta e matérias nacionais, premiando jornalistas de fora do Estado.

Além dessas novidades, a edição marca a comemoração dos 88 anos da Associação Riograndense de Imprensa. Ao todo, serão 14 categorias de premiação, entre elas estão reportagem em áudio, reportagem esportiva, crônica e fotojornalismo. Também conta com cinco categorias na modalidade universitária, como projeto especial em jornalismo, fotojornalismo, reportagem em vídeo, texto e áudio.

Para José Nunes, a premiação tem como principal objetivo estimular o trabalho dos jornalistas gaúchos e de fora do Estado. "Temos a expectativa de superar as inscrições do ano passado, ultrapassando as 300 inscrições. Acredito que a cada ano que passa mais colegas queiram participar do prêmio ARI, grande ícone da imprensa gaúcha", informa o presidente da instituição.

O presidente do Banrisul Fernando Lemos disse estar muito feliz em reverenciar o jornalismo gaúcho através do concurso. "O Banrisul tem uma grande história de participação na premiação. São mais de 20 anos caminhando juntos. Nossa parceria está cada vez mais intensificada para reconhecer o jornalismo de qualidade e nossos profissionais do Rio Grande do Sul', afirmou.

SERVIÇO:

https://premioaridejornalismo.com/inscricoes/ As inscrições vão de 3 de outubro até 12 de novembro, e podem ser feitas através do site:

Para estarem aptos a concorrer os trabalhos devem terem sido publicados entre 1º de novembro de 2022 e 31 de outubro de 2023.

A revelação dos finalistas está prevista para divulgação no dia 14 de dezembro de 2023 no site e

redes sociais da ARI.

A cerimônia de premiação, acontecerá no dia 19 de dezembro de 2023, em local a ser

designado pela ARI e pelo BANRISUL.