Defesa Civil emite alerta para chuvas e ventos fortes para esta quarta-feira

Um alerta preventivo para chuvas volumosas e ventos fortes foi emitido pela Defesa Civil para esta quarta-feira (4). O aviso se da por conta da previsão de temporais isolados, mas intensos, com volume pluvial superior a 60 milímetros, junto das rajadas de vento previstas com velocidade de até 50 km/h e ameaça de granizo. As informações do evento climático foram recolhidos pela Sala de Situação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e divulgadas pela prefeitura de Porto Alegre.

LEIA AINDA: Atingidos pelas enchentes podem solicitar segunda via da CNH gratuita em qualquer CFC do Estado



De acordo com Estael Sias, meteorologista da MetSul, há chance das precipitações iniciarem no fim da noite desta terça-feira. A quarta começa com chuva forte e alguns temporais, mas depois a tendência é da instabilidade perder força com melhorias à noite.

O alerta foi emitido para o mesmo dia do jogo de volta da semifinal da Libertadores, disputada em casa pelo Inter, contra o Fluminense. De acordo com a meteorologista, no entanto, "a tendência é oscilar entre céu nublado e garoa, mas sem riscos de chuva forte ou de temporal na noite de quarta, sem atrapalhar a circulação para a partida. Pela manhã, porém, pode chover forte e ter alagamentos."

A Defesa Civil divulgou, também, informações de abrigos na região, para acolher pessoas prejudicadas pelos eventos climáticos, mas ainda recomenda que a população evite sair de suas residências e circular em áreas de risco. Localidades com altas chances de inundações, quedas de árvores e deslocamento de terras ou materiais devem ser evitadas, pois podem já estar fragilizadas pelas chuvas das últimas semanas.