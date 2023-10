Saúde faz campanha para moradores da Capital não perderem lugar na fila do SUS

A Prefeitura de Porto Alegre alerta as pessoas que aguardam na fila de consultas, exames ou cirurgias pelo SUS para a importância de manter o número de telefone atualizado junto à Unidade de Saúde. Servidores da Secretaria Municipal de Saúde relatam que, em alguns casos, não estão conseguindo contato para confirmar os agendamentos.

Para não precisar se deslocar, o paciente tem a alternativa de ligar no telefone 156, digitar a opção para falar sobre Saúde e pegar o número de telefone/WhatsApp da unidade mais próxima da sua residência. Quem tiver o aplicativo de celular 156 pode verificar a situação de sua consulta (se está agendada, para quando e em qual especialidade).



“Para quem está na expectativa ou sabe de algum familiar ou amigo na mesma situação, reforçamos o pedido de avisar a unidade de saúde referência e atualizar o seu número de telefone”, enfatiza o secretário municipal de saúde, Fernando Ritter, a fim de prevenir pacientes para que não percam lugar na fila do SUS.





Panfletos são entregues nas Unidades de Saúde para lembrar população de fazer sua atualização cadastral

A SMS iniciou algumas ações a fim de alertar a população para a atualização cadastral, como a entrega de panfletos nas Unidades de Saúde e comunidades. Nos próximos dias, ampliará orientação com veículos da Guarda Municipal com alertas sonoros a fim de alertar para a atualização dos contatos telefônicos junto às Unidades de Saúde.



Lançado no final de agosto, o programa Agiliza Saúde prevê a redução de filas em diversas especialidades. São ofertadas mais de 26,5 mil consultas, 11 mil cirurgias e 3 mil exames. O Executivo Municipal destina R$ 14 milhões em mutirão para reduzir as filas de espera para consultas, exames e cirurgias. Também serão investidos R$ 28,5 milhões na compra de equipamentos para hospitais próprios, pronto atendimentos e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Outros R$ 13,1 milhões serão aplicados na construção de duas novas unidades de saúde - Leopoldina e Coinma - e na reforma total para reabertura da US Tronco. O aporte totaliza R$ 55,6 milhões.



São realizados procedimentos cirúrgicos em diversas especialidades, como oftalmologia, ressonâncias, cirurgias de pequeno porte, dermatologia e urologia (vasectomia). Nesta etapa, também integram a lista de oferta os serviços em saúde mental, ortopedia, cirurgia geral, aparelho digestivo, ginecologia, geriatria, otorrinolaringologia, tomografia, dermatologia, reumatologia, raio-X odontológico e endocrinologia.



• LEIA TAMBÉM: Prefeitura de Porto Alegre disponibiliza equipes de saúde para atender população das Ilhas

Consultas

Dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) apontam que 13% dos pacientes que residem em Porto Alegre faltaram a consultas neste ano. Com objetivo de reduzir o absenteísmo, pacientes que já são atendidos pela saúde na Capital contarão com mais um aliado para garantir a continuidade dos tratamentos: a tecnologia. A partir deste mês de outubro, quem tem consultas pré-agendadas receberá uma mensagem avisando com antecedência – no momento do agendamento, quatro dias e um dia antes - sobre a especialidade, data e horário da marcação.