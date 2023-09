Prefeitura de Porto Alegre disponibiliza equipes de para atender população das Ilhas

Com as três unidades de saúde do bairro Arquipélago - Ilha da Pintada, Ilha do Pavão e Ilha dos Marinheiros - fechadas em razão dos alagamentos, a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre disponibilizou o ônibus Fique Sabendo. Estacionado no pátio da igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, na Ilha da Pintada, o veículo atende à população neste final de semana, das 9h às 12h.

Desde 14 de setembro, mais de 170 atendimentos foram realizados pelas equipes no veículo, sendo a renovação de receitas a necessidade principal da comunidade local, bem como dispensação de medicamentos de uso contínuo. Sintomáticos com febre, disfunção respiratória, crise hipertensiva e síncope vasovagal também foram medicados e orientados.

Médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem também atuaram em abrigos municipais. Cerca de 50 atendimentos foram realizados no ginásio do Departamento Municipal de Habitação (Demhab) na quarta e quinta-feira (27 e 28), e cerca de 600 atendimentos foram realizados desde o dia 7 de setembro no abrigo da Escola Alvarenga Peixoto, ao lado da Unidade de Saúde Ilha dos Marinheiros.

No local, a principal demanda da população também foi renovação de receitas e dispensação de medicamentos controlados e ambulatoriais. Queixas de febre, sintomas gastrointestinais, disfunção respiratória, crise hipertensiva e de ansiedade foram atendidas. A mesma equipe da Unidade de Saúde, com apoio da Defesa Civil, também realiza visitas domiciliares em casos leves que envolvam troca de curativos, renovação de receita e teste do pezinho.