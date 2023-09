Governo do Estado dá início aos trabalhos dos profissionais credenciados para atuar no Vale do Taquari

Reunião com representantes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur) e da Defesa Civil do Estado marcou a ordem de início dos trabalhos das empresas e profissionais credenciados para atuar nos municípios afetados pelo ciclone extratropical que atingiu o Estado este mês. O encontro ocorreu realizada desta sexta-feira (29) na Universidade do Vale do Taquari (Univates), em Lajeado.



A reunião teve como objetivo esclarecer dúvidas e orientar os novos profissionais sobre o trabalho de avaliação dos imóveis situados tanto na área urbana como na área rural dos municípios de Arroio do Meio, Bom Retiro do Sul, Colinas, Cruzeiro do Sul, Encantado, Estrela, Lajeado, Muçum, Roca Sales, Santa Tereza, Taquari e Venâncio Aires.



No evento, o coordenador adjunto da Defesa Civil na região, tenente Rivelino Jacques Peixe, enfatizou a importância das ações de auxílio aos municípios que vêm sendo desenvolvidas pelo governo do Estado junto a diversos profissionais e instituições parceiras. Ele destacou ainda a relevância da atuação dos credenciados na nova etapa do trabalho.



De acordo com o analista arquiteto da Sedur, Vitor Vendruscolo, a pasta ficará responsável pela avaliação dos laudos emitidos pelas equipes, além de auxiliar os municípios no preenchimento dos planos de trabalho que serão enviados à Defesa Civil federal.



“Temos buscado dar toda a celeridade possível às atividades, por isso enfatizamos a importância do engajamento desses novos profissionais. Alguns deles, inclusive, já começaram a atuar em campo”, disse Vendruscolo. “Provavelmente até o final da próxima semana começaremos a receber os primeiros laudos e, através deles, buscaremos garantir os recursos para reconstrução das casas.”



O credenciamento foi realizado após solicitação emergencial da Sedur, que teve a demanda atendida pelo governo do Estado. A seleção dos profissionais e das empresas de engenharia e arquitetura foi feita pela Central de Licitações do Estado (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).