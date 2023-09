Coração artificial é alternativa para pacientes que não podem se submeter a transplante

Os principais temas relacionados à saúde do coração e as novidades no tratamento médico estão na pauta do 78° Congresso Brasileiro de Cardiologia, evento que começou na quinta-feira (28) e prossegue até este sábado (30), no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre. Mais de sete mil congressistas devem passar pelo local durante os três dias do congresso, que tem participação de especialistas de todo o Brasil e também do exterior.

Nesta sexta-feira (29), um dos temas abordados foi o uso de dispositivos de assistência ventricular, conhecidos como coração artificial, implantados em pacientes com insuficiência cardíaca. A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), que promove o Congresso, trouxe cinco pacientes que passaram pelo procedimento para falarem sobre sua experiência. Uma delas foi a gaúcha Renilda Machado, de 62 anos, que implantou um coração artificial no ano passado.

Renilda descobriu que precisaria de um novo coração em julho de 2022. Até então, não havia sentido nada. Após internações no Hospital da Pucrs e um mês na Santa Casa, descobriu que não poderia passar por um transplante pois seu organismo iria rejeitar o novo órgão. Foi quando a equipe médica apresentou o “plano B”, o coração artificial. “Antes disso eu tinha uma vida normal, foi um baque, uma mudança na minha vida”, conta.

A cirurgia foi realizada em São Paulo em dezembro e a recuperação ocorreu no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. “No total, fiquei sete meses no hospital”, relembra. Passada a adaptação inicial, marcada por alguns episódios de tontura, Renilda parou de trabalhar e diz que faz o que pode no cotidiano e passou a contar com a ajuda do marido Romildo Honorato nas tarefas da casa. “A vida ficou mais vagarosa, quando vou fazer alguma coisa ainda dói”, descreve.

Devido à cirurgia, Renilda não pode mais tomar banhos de imersão. Isso porque o coração artificial é comandado por um controlador externo junto ao corpo do paciente. “Não posso tomar banho de mar ou de piscina, só molhar os pés. No banho tenho que me envelopar com plástico filme e fazer curativos diários para não infeccionar”, explica. A rotina de cuidados é complementada por remédios diários, entre eles anticoagulantes. Mesmo assim, o sentimento é de gratidão por ter tido a chance de viver por mais tempo junto da família.



Renilda conta como é a rotina após a colocação do dispositivo de assistência ventricular. Foto: SBC/Divulgação/JC

A diretora-presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Nadine Clausell, diz que esse procedimento é uma alternativa ao paciente cardíaco que não pode se submeter ao transplante de órgãos. Ela destaca que o uso do coração artificial vem crescendo em alguns países. Na Alemanha, já são realizadas mais colocações de dispositivos de assistência ventricular do que transplantes do coração, e o mesmo movimento vem ocorrendo nos Estados Unidos.

O alto custo é um empecilho para a disseminação na técnica no Brasil. “Ainda é muito caro, no Brasil não tem ainda pelo SUS”, lamenta. Até o momento, uma parceria com o Hospital Sírio-Libanês, de São Paulo, que tem projeto de filantropia, permite que pacientes do Clínicas sejam encaminhados para lá e tenham acesso ao procedimento pelo SUS. “Nesses quase 6 anos, as equipes treinaram para cuidar dos pacientes, que têm uma vida praticamente normal mas carregam a bolsinha que é o ‘computadorzinho’ da bomba do coração deles. Eles fazem tudo, a única coisa que não podem fazer é tomar banho de imersão”, explica.

Uma vantagem do coração artificial é que, enquanto o transplante de coração é feito até pacientes na faixa dos 70 anos, 75 anos no máximo em função dos remédios que é preciso tomar após a cirurgia, o dispositivo pode ser colocado em pessoas mais velhas. “Vamos começar a avaliar um paciente que vai chegar para nós que tem 81 anos. Ele não é um candidato a transplante mais pela idade, mas pode ser um candidato ao dispositivo. Com o envelhecimento da população, isso pode ser uma opção”, afirma a diretora do Clínicas.