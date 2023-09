Instituto Moinhos Social e governo do RS alinham estratégia de entrega das doações aos municípios atingidos pelas enchentes

Depois de mobilizar cerca de R$ 800 mil em doações, o Instituto Moinhos Social (IMS), pilar social do Hospital Moinhos de Vento, se reuniu com o secretário adjunto da Casa Civil, Gustavo Paim, para alinhar a forma como os recursos serão distribuídos nas comunidades do Vale do Taquari, atingidas pelas enchentes do começo de setembro. O encontro ocorreu na quinta-feira (28) na Casa Civil e reuniu, também, secretários e gestores do governo gaúcho.

A iniciativa do IMS iniciou com duas incursões pelos municípios de Roca Sales, Muçum e Encantado. Nas ocasiões, os voluntários do hospital prestaram auxílio aos moradores e fizeram levantamento dos prejuízos, a fim de elencar quais eram as prioridades a serem atendidas, conta Monique Pimentel, supervisora do IMS.



No encontro na Casa Civil, ficou estabelecido que uma parte dos recursos arrecadados será distribuído, prioritariamente, a pessoas que já eram acompanhadas pelos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) municipais. Duzentas e trinta famílias receberão vouchers no valor de R$ 2,5 mil para compra, no comércio local, de itens como fogões, geladeira, armários, pias, entre outros.



“O Hospital Moinhos de Vento tem em sua essência o cuidar do próximo. Em 2021, com o lançamento do Instituto Moinhos Social, estruturamos os nossos pilares de atuação. E, frente a esta tragédia, focamos nossas energias para estarmos com a comunidade, colocando em prática nosso propósito de cuidar das pessoas”, avalia Melina Moraes Schuch, superintendente de Estratégia e Mercado do Hospital.



Para somar aos esforços do governo estadual, Paim também convidou o IMS para participar do comitê gestor dessa crise. “Iniciativas como a do Instituto Moinhos Social e do Hospital Moinhos de Vento são de extrema importância para apoiar o Estado neste momento tão delicado e que exige celeridade em nossas ações. Precisamos nos unir para ajudar essas comunidades a se reerguerem o mais rápido possível”, avaliou o secretário.