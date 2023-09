Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 23 a 29 de setembro

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 23 e 29 de setembro de 2023. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Zaffari começa implantação do maior empreendimento no RS: "Início imediato"Área onde já começam preparativos para as obras do bairro-cidade fica às margens da BR-116. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Luiza Prado/JC.2. Guaíba passa pelos armazéns e atinge o Muro da MauáNível do Guaíba subiu muito na manhã de quarta-feira (27). Matéria: Mauro Belo Schneider. Foto: Kátia Suman/Especial/JC.3. Ruas de Ipanema ficam totalmente tomadas pela águaCom a cheia do Guaíba, águas do lago avançaram sobre as ruas dos bairros da zona Sul da de Porto Alegre. Matéria: Redação. Foto: Tânia Meinerz/JC.4. Fort quer "povoar o Rio Grande do Sul", diz diretor do grupo de SC"Estamos olhando áreas em todo o território gaúcho", avisa o diretor comercial do grupo. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Paulo Guimarães/Divulgação/JC.5. Guaíba tem cheia histórica, a maior desde a enchente de 1941Águas do lago chegaram a 3,18m na quarta-feira (27). Matéria: Redação. Foto: Tânia Meinerz.