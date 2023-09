Taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares recua no Brasil e no RS

apresentando progressiva melhora. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (29), Dia Mundial do Coração, durante o Levantamento com dados dos Arquivos Brasileiros de Cardiologia, compilado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), demonstra que, embora a incidência e a mortalidade por doenças cardiovasculares tenham aumentado exponencialmente, em um intervalo de 30 anos (1990-2019), as taxas padronizadas por 100 mil habitantes vêm. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (29),, durante o 78º Congresso Brasileiro de Cardiologia em Porto Alegre.

Em 1990, o número absoluto de incidências de novos casos de doenças cardiovasculares ficou em aproximadamente 594 mil pessoas. Já em 2019, se aproximou de 1,1 milhão de indivíduos, o que corresponde a um aumento proporcional da população brasileira.



Já no recorte por 100 mil habitantes, a taxa de incidência de doenças cardiovasculares passou de 593,7 indivíduos em 1990 para 475 pessoas em 2019. A queda foi observada em todos os estados, sendo Minas Gerais a única a se manter acima de 500 indivíduos. No Rio Grande do Sul, a taxa de incidência de doenças cardiovasculares caiu de 615,4 para 482,5, o que representa uma queda de 21,59%.



Na análise da incidência de mortalidade por doenças cardiovasculares, a maior causa de morte no Brasil, também foi registrada queda. Em relação aos números absolutos, em 1990, 269,7 mil pessoas morreram de doenças cardíacas, chegando a 397,9 mil em 2019. Agora, o número já ultrapassa a marca dos 400 mil no País e no mundo mais de 7 milhões de pessoas morrem todos os anos em decorrência da doença.



Porém, ao se observar a taxa por 100 mil habitantes, há forte redução na comparação entre 1990 e 2019. Neste intervalo, caiu de 355,4 para 175,7, o que representa uma redução de 50,56%. Os estados em que a taxa de mortalidade encontra-se acima de 200 pessoas por 100 mil habitantes são Alagoas, Maranhão, Pernambuco e Tocantins.



No Rio Grande do Sul, morreram 19,7 mil pessoas por problemas do coração em 1990, ano em que a taxa de mortalidade por 100 mil habitantes ficou em 360,4. Já em 2019, morreram 25,7 mil gaúchos de doenças cardiovasculares, por conta do aumento da população no estado, mas a taxa de mortalidade ficou em 168,3, o que representa uma redução de 53,30%.



“Proporcionalmente, os números mostram um grande avanço graças a vários fatores positivos combinados. Como cardiologista intervencionista, o acesso a procedimentos cada vez mais eficientes tem crescido substancialmente. Entretanto, precisamos avançar nos cuidados com a prevenção para que possamos ter impacto nos números absolutos”, analisa o Conselheiro Administrativo da SBC, Diretor Científico do Congresso e Chefe da Cardiologia da Pucrs, Paulo Caramori.

As doenças cardiovasculares que mais matam



A doença isquêmica do coração, o infarto do miocárdio, é a mais mortal entre todas as doenças cardiovasculares no Brasil e no mundo. Em 2019, morreram 75 pessoas por infarto por 100 mil habitantes, seguido das doenças cerebrovasculares com 58 mortes por 100 mil habitantes e pela cardiopatia hipertensiva, que ocasionou 13,4 mortes por 100 mil habitantes.

A cardiomiopatia e a miocardite, somadas às doenças cardiovasculares circulatórias, fecham o grupo das doenças cardiovasculares que respondem pelo maior número de óbitos no País, com 9,4 e 4,6, respectivamente.



A diminuição na mortalidade por doenças cardiovasculares em estados como o Rio Grande do Sul também é reflexo de melhorias nos índices socioeconômicos e no acesso a médicos cardiologistas e centros especializados. A evolução do PIB per capita, o declínio da mortalidade infantil, o maior nível educacional e o IDH mostram uma nítida correlação com a redução da mortalidade por doenças do coração.



A falta de conhecimentos sobre os fatores de risco podem comprometer os indicadores de doenças cardiovasculares. Nesse sentido, a SBC tem se esforçado não apenas para a educação médica continuada e o compartilhamento de inovações na Cardiologia para os cardiologistas, mas, também para a população em geral. “Datas como o Dia Mundial do Coração são relevantes por apresentarem uma oportunidade de conscientização”, pontua Conselheiro Administrativo da SBC, Diretor Científico do Congresso e Chefe da Cardiologia da Pucrs, Paulo Caramori.