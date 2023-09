Cais Embarcadero reabre ao público a partir do meio-dia desta sexta-feira

Maria Amélia Vargas

Passado o momento mais crítico do transbordamento do Guaíba – que chegou à marca histórica de 3,18m na última quarta-feira (26) –, o Cais Embarcadero retoma as atividades a partir do meio-dia desta sexta-feira (29). O parque foi temporariamente fechado devido às cheias, mas não chegou a ter nenhuma loja atingida pelas águas e a área externa já está apta para receber os visitantes.