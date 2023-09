Veja a edição impressa do JC para passar o dia bem informado

• No caderno especial do Mapa Econômico do RS: Norte do Estado atrai novos investimentos e municípios crescem com impulso do agronegócio, da indústria e dos serviços.

• Governo federal anuncia escritório permanente em Lajeado para reconstrução do Vale do Taquari. A intenção é recuperar a região, muito afetada pelas chuvas de setembro, que deixaram 50 mortos no Estado.