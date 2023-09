Governador Eduardo Leite sobrevoa Porto Alegre e Barra do Ribeiro

O governador Eduardo Leite sobrevoou no início da manhã desta quinta-feira (28) áreas de Porto Alegre e Barra do Ribeiro, atingidas pelas cheias do Guaíba, a maior desde 1941. Em uma publicação no Instagram, Leite informou que na sequência segue para Lajeado, onde acompanha a visita da primeira-dama Janja Lula da Silva e uma comitiva de ministros ao Estado.