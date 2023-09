Porto Alegre sedia o 78° Congresso Brasileiro de Cardiologia a partir desta quinta-feira

A capital gaúcha recebe entre esta quinta-feira (28) e o sábado (30) o 78° Congresso Brasileiro de Cardiologia, maior evento médico da América do Sul na especialidade. São esperadas 8,5 mil pessoas na Fiergs, entre congressistas e expositores, que terão acesso a palestras e atividades sobre temas como insuficiência cardíaca, morte súbita, infarto, Inteligência Artificial (IA), prevenção a doenças, fatores de risco e outros.

“Serão 22 salas simultâneas com mais de 1,4 mil atividades e 545 palestrantes, entre eles os 50 melhores cardiologistas do mundo”, explica Jorge Ilha Guimarães, presidente do Congresso 2023. Além de profissionais da classe médica, o evento terá a participação de cientistas, pesquisadores e representantes da indústria farmacêutica.

Realizado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), o Congresso conta com o apoio da prefeitura de Porto Alegre, secretarias da saúde municipal e estadual e de órgãos como EPTC e Brigada Militar. Será ministrado um curso específico para 400 médicos indicados pela Secretaria da Saúde de Porto Alegre, seguindo o modelo adotado na edição do Congresso do ano passado, no Rio de Janeiro. “É um curso especial para o médico que atende na ponta, no posto de saúde, e tem dificuldades de recursos. São 64 aulas com temas específicos”, explica Guimarães, que também é cardiologista.

O Congresso terá também apresentação dos estudos de destaque durante o ano e as principais novidades do setor. A programação científica ficou sob a responsabilidade de Paulo Caramori, que além de Conselheiro da SBC é chefe da Cardiologia do Hospital da Pucrs. Lideranças de diversas instituições que são referência em Porto Alegre, como Pucrs, Santa Casa, Hospital das Clínicas, Instituto de Cardiologia e Hospital Moinhos de Vento terão participação ativa na programação.

Na área denominada Fórum de Ideias, serão abordadas questões diversas, entre elas o médico como empresa, quais habilidades o cardiologista precisa ter e ainda um dos temas mais debatidos atualmente nas mais diferentes áreas: o Chat GPT e a ameaça ou não para a profissão. Outra atividade é o Desafio dos Residentes, que vai reunir oriundos de vários hospitais em uma competição de perguntas.

Fernando Bacal será um dos painelistas durante o Congresso. Bacal é um dos médicos que atendeu o O cardiologistadurante o Congresso. Bacal é um dos médicos que atendeu o apresentador Fausto Silva, submetido a um transplante cardíaco no final de agosto. Guimarães destaca que esse tipo de cirurgia teve muitos avanços nos últimos anos. “Hoje temos recursos e remédios para não rejeitar o coração, os transplantados passam muito bem, têm uma vida normal. O Faustão é um exemplo”, diz.

Cidade do Coração, prevista para o Cais Embarcadero, está suspensa e aguarda a liberação do espaço, fechado após a Uma das atrações paralelas mais esperadas, ae aguarda a liberação do espaço, fechado após a inundação do Guaíba na região . No local seriam realizadas palestras e atividades diversas, além de acesso a serviços de saúde como aferição da pressão arterial e testes de diabetes e uma oficina voltada para crianças e adolescentes focada em técnicas de reanimação cardiopulmonar. A expectativa é que o Guaíba baixe nos próximos dias e o Cais Embarcadero possa reabrir no fim de semana, recebendo atividades no sábado (30) e no domingo (1/10).

No Rio Grande do Sul, segundo os últimos dados de 2019 dos Arquivos Brasileiros de Cardiologia, da SBC, morrem, aproximadamente, 25,7 mil gaúchos todos os anos de alguma doença do coração.

A programação completa do 78° Congresso Brasileiro de Cardiologia pode ser conferida no site www.portal.cardiol.br.