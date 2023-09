Redes sociais repercutem cheia do Guaíba e são canal de informações das autoridades

a segunda maior cheia do Guaíba inundaram o Cais Mauá e cobriram as quadras da Orla do Guaíba, até o calçadão de Ipanema.

Porto Alegre presencia, no início da tarde desta quarta-feira (27),- tendo sido a maior já registrada em 1941, aos 4,76 m. Após semanas de aumento contínuo do nível das águas, o lago marcou 3,17m às 11h30min, de acordo com a Defesa Civil. As águas passaram o limite terrestre,

bloquearam acesso às ilhas evitarem frequentar a região costeira e o centro do município. Nas redes sociais, o assunto está sendo comentado pelos usuários, com informações e imagens compartilhadas. O tópico "Porto Alegre" chegou entre os assuntos mais comentados nacionalmente no início da tarde, com os assuntos relacionados "Guaíba" e e "Cais Mauá". A EPTC e a Defesa Civil evacuaram áreas próximas,e orientaram a população a.

10h54 - Atenção



A #EPTC orienta aos condutores para que não circulem na Orla e região central da Capital em razão da elevação do nível do Guaíba. A sugestão para quem deve acessar a zona sul é de utilizar a 3° Perimetral. pic.twitter.com/HZAIok9ner — EPTC - Porto Alegre (@EPTC_POA) September 27, 2023





Atualização dos dados do nível do Guaíba:

Conforme dados obtidos pela Sala de Situação, via satélite, está em 317cm, às 11:30. — Defesa Civil de Porto Alegre (@defesacivilpoa) September 27, 2023

A atualização da alta está sendo divulgada pela Defesa Civil - o assunto está sendo divulgado pelas autoridades e entidades nas plataformas digitais, para atualizar o público.

AGORA | Cais do Centro de Porto Alegre é tomado pelas águas do Guaíba, o que somente ocorreu três vezes nos últimos 80 anos (1941, 1967 e 2015). Sistema de proteção de cheias com o Muro da Mauá protege o Centro da cidade da inundação. Juliana Monteiro pic.twitter.com/Y0zgRWlVe3 — MetSul Meteorologia (@metsul) September 27, 2023

Entidades também estão nas plataformas, informando a população e repassando as orientações. As águas chegaram adentrar terreno no bairro Ipanema, onde há diversas residências desprotegidas.

AGORA | Guaíba avança sobre a cidade na zona Sul de Porto Alegre, onde não há sistema de contenção de cheias. Impressionantes imagens das câmeras da Prefeitura registram o Guaíba atingindo a Avenida Guaíba, em Ipanema. pic.twitter.com/yQ6ezw0NhN — MetSul Meteorologia (@metsul) September 27, 2023

Dentre as medidas de contenção, estão sendo colocados sacos plásticos cheios de areia, para fortalecer a barreira.

O Dmae reforçou as comportas com cerca de 190 toneladas de areia. As 23 casas de bombas estão em operação.

Neste momento, o nível do lago Guaíba está em 3,17m. pic.twitter.com/ESnh13mtTl — Dmae POA (@dmaepoa) September 27, 2023

Figuras públicas se pronunciaram lamentando o fenômeno climático e suas consequências. O ex-vereador Alberto Kopittke foi uma delas.

Nossa amada Porto Alegre submersa nas águas do Guaíba.



Nos anos 1970 não ouvimos as vozes daqueles que começaram a falar em ecologia, dizendo que eram hippies despreocupados....@metsul pic.twitter.com/F9hVHtH5Q8 — Alberto Kopittke (@albertolk) September 27, 2023





O deputado estadual Matheus Gomes (PSOL) também falou sobre o cenário.

SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CLIMÁTICA



A inundação do Guaíba deve avançar nas próximas horas e atingir mais regiões, alerta a Defesa Civil.



O quadro é dramático! Exige solidariedade, ações emergenciais, mas também coragem e consciência para combater as mudanças climáticas! pic.twitter.com/LViq3f5w7e — Matheus Gomes (@matheuspggomes) September 27, 2023

A notícia ganhou atenção nacional, sendo tratada nos telejornais do Brasil, como o Jornal Hoje, da rede Globo.

No fim da manhã desta quarta-feira (27), a Defesa Civil anunciou que o Lago Guaíba atingiu o nível de inundação. Está em 3,17 metros - mais de um 1,5 metro acima do normal. Essa é a maior cheia em 82 anos: https://t.co/uuXWEOm0H5 #JH pic.twitter.com/woO6u2JL44 — Jornal Hoje (@jornalhoje) September 27, 2023

O governador Eduardo Leite, que está em Brasília para se reunir com o presidente Lula, também demonstrou preocupação com a situação.