Porto Alegre apresenta bloqueios em vias e semáforos fora de operação

Atualização às 14h30min

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (Eptc) pede que a população evite circular pela Orla do Guaíba região central da Capital em razão da elevação do nível do lago. A, e avançando pelo calçadão em Ipanema, além de invadir a área dos armazéns no Cais Mauá. A sugestão para quem deve precisa a Zona Sul é de utilizar a 3° Perimetral.