Aniversário de 88 anos da Redenção terá atrações culturais

A comemoração de aniversário dos 88 anos do tradicional Parque Farroupilha, a Redenção, um dos espaços populares mais frequentados pela comunidade gaúcha, será neste domingo, 1º de outubro. A data será marcada por uma variada programação das 9h às 22h, com diversos quiosques de artesãos fomentando o empreendedorismo local, apresentações de dança, música, capoeira, CTGs e escola de samba.

Ao longo do dia, estão programadas apresentações de artistas, grupos musicais e projetos como Icea Malvina, Samba Amigo, Estado Maior da Restinga, Flores Ciganas, Valeria Antunes, Everton Dorneles, Divas da Alegria, CTG Raízes do Sul, CTG Coxilha Aberta, Preta Guedes, Acúsico Kamikaze e Positiva Dub.



O Parque Farroupilha foi oficialmente instituído por meio do Decreto Municipal 307/3, em 19 de setembro de 1935. O evento é uma realização da Prefeitura do Parque, Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa e produtora Madrecita, com apoio da Mambembe Cervejas Artesanais e Cervejaria Tupiniquim.