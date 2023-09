Porto Alegre tem 10 pontos de bloqueio devido ao acúmulo de água em ruas e avenidas

nível do Guaíba está a 10 centímetros da cota de inundação e já O grande volume de água que atingiu Porto Alegre na terça-feira (26) segue causando transtornos na manhã desta quarta (27). Oe já invadiu as quadras da Orla

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) registrava, às 7h desta manhã, 10 pontos com bloqueio total por acúmulo de água nas vias.

Confira os pontos de acúmulo de água com bloqueio total em Porto Alegre:

Área Norte

•Av. A. J. Renner X Av. Pe. Leopoldo Brentano

•Av. Presidente Vargas, 1.000, ilha da Pintada

•Av. Nossa Senhora da Boa Viagem, Ilha da Pintada



Área Sul

•Av. do Lami X Rua Beco da Vitória

•Rua dos Guenoas x Rua Jacipuias

•Av. Guarujá X Rua Oiampi

•Av. Guaíba X Av. Guarujá

•Av. Guaíba X Rua Murá

•Av. Guaíba X Rua dos Tapuias

•Av. Guaíba 476 (entre rua Leme e Av. Flamengo

Segundo a EPTC, a Central de Controle e Monitoramento da Mobilidade (CECOMM) acompanha a situação através das câmeras. A equipes de fiscalização e manutenção elétrica foram reforçadas e enviadas para as regiões com maior risco de acidentes de trânsito para orientar a população e restabelecer a circulação.



A população deve informar as demandas pelo app 156+POA ou números 156 e 118 do Atendimento ao Cidadão para orientar as ações de fiscalização e para que a prefeitura possa atender aos chamados.