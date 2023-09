• PIB do Rio Grande do Sul cresce 2,3% no segundo trimestre de 2023. Desempenho da economia gaúcha ficou acima da performance brasileira.

• Governo do RS reduz para 3% alíquota de ICMS do setor calçadista. Estado acredita que abrir mão da arrecadação irá estimular investimentos e geração de emprego no setor.