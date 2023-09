Melo tenta diálogo com trabalhadores da Carris que ameaçam fazer greve

Diante da negativa por parte dos trabalhadores da Carris quanto à proposta de estender a indenização de 12 meses a todos os funcionários em caso de retomada da negociação, o prefeito Sebastião Melo reuniu-se com representantes do setor que ameaçam entrar em greve. O encontro ocorreu na manhã desta terça-feira (26), no Centro Integrado de Comando da Cidade de Porto Alegre (CEIC), e contou com a presença de recebeu representantes do Sindicato dos Rodoviários de Porto Alegre e de servidores que são contra a desestatização da companhia.