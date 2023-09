Licitação da Carris ocorre no dia 2 de outubro

Resultado de um longo processo, que começou em 2021 e incluiu uma audiência e duas consultas públicas, além da aprovação de lei na Câmara Municipal para aval para a desestatização, a concorrência pública para a licitação da Carris será realizada no próximo dia 2 de outubro.

O recebimento e a abertura das propostas ocorre a partir das 13h30, no Auditório da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio (rua Siqueira Campos, 1.300, 14º andar, Centro Histórico). A sessão pública será transmitida ao vivo por meio do canal da Prefeitura de Porto Alegre no YouTube (www.youtube.com/@Prefeitura_Poa).



A concorrência pública, de âmbito internacional, tem proposta comercial mínima de R$ 109 milhões e inclui a venda de ações e bens, como ônibus e terrenos. A concessão será por 20 anos, permitindo a operação de 20 linhas da Carris - o que representa 22,4% do sistema de transporte coletivo da Capital. O edital foi publicado em 25 de julho.