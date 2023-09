Sete trechos de rodovias no RS estão com bloqueio parcial ou total por conta das chuvas

As fortes chuvas que afetam o Rio Grande do Sul têm provocado danos e alterações no tráfego em rodovias gaúchas. Nesta segunda-feira (25), de acordo com informações já consolidadas com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) até as 12h, há sete trechos com bloqueios totais ou parciais em cinco rodovias.



As estradas que não são citadas como bloqueadas, parcial ou totalmente, podem ser consideradas livres para o tráfego.



A Secretaria de Logística e Transportes, por meio das equipes do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), trabalha para desobstruir as rodovias o mais rápido possível, de maneira a garantir o tráfego seguro de veículos e pedestres e para que artigos de primeira necessidade possam chegar às populações dos municípios atingidos pelas chuvas.



Bloqueios Totais

ERS-431



A ponte sobre o rio Taquari, em Bento Gonçalves, no limite com São Valentim do Sul, cedeu e a pista está alagada. Por isso, há bloqueio total do tráfego no km 22.



ERS-448



Entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, após transbordamento do rio das Antas, a ponte que fica no km 37 da rodovia cedeu. Por esse motivo, há bloqueio total do tráfego no trecho. O deslocamento entre os dois municípios pode ser feito pela ERS-122, entrando em Antônio Prado e utilizando, em seguida, a ERS-437.



ERS-130



Bloqueio total em Cruzeiro do Sul (km 40). Rodovia bloqueada devido à queda de cabeceira da ponte.



Bloqueio total no km 37, em Venâncio Aires.



VRS-851



Em Serafina Corrêa (km 9), há bloqueio total na ponte do rio Carreiro. A ponte que se encontrava submersa está danificada.



RSC-473



No km 113, em Dom Pedrito, há bloqueio total, por conta da presença de lama na pista.



Bloqueios Parciais