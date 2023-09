Projetos de extensão da UniRitter impactam 20 mil pessoas

Com foco nos projetos de extensão, a UniRitter, sob administração do grupo Ânima de educação desde 2021, impactou mais de 20 mil pessoas no último ano, segundo o Balanço Social de 2022 divulgado pela instituição. Até o momento, foram 41 ações que impactaram às regiões no entorno dos campi Zona Sul, FAPA e Canoas. "Ocorreu uma intensificação das ações extensionistas nos últimos anos", garantiu a diretora da Universidade, Rachel Ballardin.

No total, as iniciativas contaram com a participação de 72 docentes e 1,2 mil alunos nas três unidades de ensino. "O papel atual do setor de educação vai além da formação do indivíduo e do profissional. É necessário ser agente de transformação social e ter participação relevante no meio em que se está inserido", refletiu a diretora.

Como destaque, Rachel ressaltou os projetos Mulheres Tech, de alfabetização digital para trabalhadoras domésticas, o Jovem Tech, que capacitou jovens da Grande Cruzeiro em Tecnologia da Informação, e o Elas em Cores, um projeto de desenvolvimento em competências de decoração. Outro projeto, o ArqUrb Comunidades, chamou atenção para o direito de acesso à cidade por meio de atividades relacionadas à cidadania, moradia, lazer, educação, saúde e meio ambiente.

A ideia é que mais projetos sejam adicionados na lista de extensão e prestação de serviços à comunidade, especialmente na área de segurança pública e tecnologia, ações que devem ser inauguradas em outubro, mês de aniversário da instituição. "Nós trabalhamos muito com as necessidades que os entornos das nossas unidades demandam. Isso acontece em diversas áreas, como saúde, odontologia e segurança, por exemplo", disse Rachel. E acrescentou: "São projetos que desenvolvem cidadania e habilidades para o mercado de trabalho de pessoas que estão em vulnerabilidade social, são projetos que mostram que a universidade está aberta para eles", ponderou.

Segundo a diretora, a maioria dos projetos teve continuidade este ano, bem como a oferta de serviços gratuitos nas áreas de psicologia, fisioterapia, nutrição, assistência jurídica e apoio a refugiados e imigrantes. A diretora da UniRitter, Rachel Ballardin, foi recebida pelo diretor de operações do Jornal do Comércio, Giovanni Tumelero, nesta segunda-feira (25).