Confira os pontos de bloqueio nas estradas federais e estaduais do RS nesta segunda-feira

As estradas gaúchas seguem com pontos de bloqueio nesta segunda-feira (25) em decorrência das chuvas e inundações dos últimos dias. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), são nove pontos em estradas federais com interrupções. Já nas estradas estaduais, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) informa bloqueios totais em quatro rodovias e parcial em uma. As informações do Daer foram consolidadas com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM).

Confira os pontos de bloqueios nas estradas federais segundo a PRF:



1) Estrela, BR 386, km 350, Defeito na via, Interdição Parcial: Crescente (sentido Lajeado x Montenegro) uma faixa interditada e uma livre, local de pista dupla;



2) São Marcos, BR 116, km 96 Fenômenos da natureza, Bloqueio Total: Ambos os sentidos;

3) Nova Petrópolis, BR 116, km 181, Fenômenos da natureza, Bloqueio Parcial com semáforo controlando o trânsito com pare e siga;



4) Tapes, BR 116, km 370,4, Fenômenos da natureza, Interdição Parcial: decrescente com uma faixa interditada e outra livre, local de pista dupla.



5) São Sepé, BR 290, km 353, Fenômenos da natureza, Interdição para todos os veículos pesados, (caminhões todos modelos e pesos e ônibus) liberado apenas para veículos leves na Ponte do Bossoroca;



6) Caçapava do Sul, BR 290, km 311.8, Fenômenos da natureza, Interdição Parcial; Pista simples com pare e siga;



7) Cachoeira do Sul, BR 153, km 412, Obras na rodovia, Interdição Parcial: Crescente para veículos acima de 18 toneladas; (sentido Novos Cabrais x Caçapava do Sul); Ponte do Fandango sobre o Rio Jacuí;



8) Cachoeira do Sul, BR 153, km 410, sentido a Caçapava do Sul, fenômenos da natureza, Interdição Parcial no sentido crescente com pare e siga;



9) Hulha Negra, BR 293, Km 151, A 1 Km do Rio Jaguarão; Interdição por problemas no pavimento. Interdição Total. A obstrução é necessária para a realização de obras e escavação da pista pelo DNIT, em razão do pavimento ter cedido. Não há previsão de liberação do trânsito no local para os próximos dias.





Rotas alternativas (referente ao item 09)



Para quem se desloca de Pelotas para Bagé e Santana do Livramento, a orientação é utilizar a BR 392, por Canguçu/Santana da Boa Vista, acessando a BR 153 em Caçapava do Sul.



Para quem se desloca de Bagé sentido Pelotas, deve-se acessar a BR 153 em Bagé e seguir até Caçapava do Sul para acessar a BR 392 sentido Pelotas.

Pontos de bloqueio nas estradas estaduais segundo o Daer:

Bloqueios Totais



1) ERS-431 - A ponte sobre o rio Taquari, em Bento Gonçalves, no limite com São Valentim do Sul, cedeu e a pista está alagada. Por isso, há bloqueio total do tráfego no km 22.



2) ERS-448 - Entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, após transbordamento do rio das Antas, a ponte que fica no km 23 da rodovia cedeu. Por esse motivo, há bloqueio total do tráfego no trecho. O deslocamento entre os dois municípios pode ser feito pela ERS-122, entrando em Antônio Prado e utilizando, em seguida, a ERS-437.



3) ERS-130 - Bloqueio total em Cruzeiro do Sul (km 40). Rodovia bloqueada devido à queda de cabeceira da ponte.



Bloqueio total no km 37, em Venâncio Aires.



4) VRS-851 - Serafina Corrêa (km 9). Bloqueio total na ponte do rio Carreiro. A ponte que se encontrava submersa está danificada.



Bloqueios Parciais



1) ERS-431 - No km 26, em São Valentim do Sul, houve deslizamento de parte da pista. O fluxo está em meia pista.