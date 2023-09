PRF alerta que haverá interrupção total na BR 293, Km 151 em Candiota a partir do meio dia

Por meio de nota, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informa que, a partir do meio-dia deste domingo (24), haverá bloqueio total para todos os tipos de veículos na BR 293, Km 151, entre Hulha Negra e Candiota, próximo a ponte do Jaguarão. Não há previsão de liberação do trânsito no local para os próximos dias.



A obstrução é necessária para a realização de obras e escavação da pista pelo DNIT, em razão de o pavimento ter cedido.

Rotas alternativas



Para quem se desloca de Pelotas para Bagé e Santana do Livramento, a orientação é utilizar a BR 392, por Canguçu/Santana da Boa Vista, acessando a BR 153 em Caçapava do Sul.



Para quem se desloca de Bagé sentido Pelotas, deve-se acessar a BR 153 em Bagé e seguir até Caçapava do Sul para acessar a BR 392 sentido Pelotas.



Está sendo analisado pelo DNIT um desvio pela localidade do Seival, porém ainda não confirmado em razão das chuvas.