Sedur realiza vistorias em residências da área urbana de Muçum

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur), em parceria com técnicos do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-RS), prefeituras e instituições de ensino superior, encerrou as vistorias em 510 residências da área urbana de Muçum.

Por meio de uma plataforma de georreferenciamento, todas as moradias da parte urbana da cidade foram mapeadas, vistoriadas e posteriormente identificadas com cores (verde, amarelo, laranja e vermelho). O objetivo da classificação é identificar áreas prioritárias de intervenção e direcionar os esforços de recuperação de maneira eficaz.



Do total de imóveis vistoriados, 289 foram classificados como habitáveis (verde); 90 atingidos e com necessidade de reforma antes de voltar a ser habitado (laranja); 12 considerados próximos a residências afetadas (amarelo); e 119 totalmente destruídos (vermelho).



As residências classificadas com amarelo poderiam ser habitáveis se avaliação levasse em conta apenas a condição delas, mas isso não é recomendável, pois estão em áreas de risco, muito próximas da encosta do rio que teve desmoronamento.



O mesmo processo ocorrerá nos 11 municípios em estado de calamidade pública (Arroio do Meio, Colinas, Cruzeiro do Sul, Encantado, Estrela, Lajeado, Muçum, Roca Sales, Santa Tereza, Taquari e Venâncio Aires).