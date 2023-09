Faustão tem alta após internação para avaliar possível rejeição de novo coração

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, voltou para casa neste sábado (23). A notícia foi dada no início da tarde pelo hospital onde ele foi internado mais uma vez, dez dias após receber alta de um transplante de coração.

"O paciente Fausto Silva recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein neste sábado, dia 23 de setembro, e seguirá sob orientações médicas nesta fase de reabilitação após transplante cardíaco", diz o comunicado oficial.

O apresentador passou três dias hospitalizado e, de acordo com o boletim anterior do Einstein, ele havia entrado na unidade para a realização de exames pós-transplante cardíaco. "Trata-se de protocolo de rotina que avalia o funcionamento do coração e se há indícios de rejeição", afirmava o boletim.

Inicialmente, Faustão foi internado no hospital no dia 5 de agosto para o tratamento de uma insuficiência cardíaca e diálise. Quinze dias depois, foi diagnosticada a necessidade de um transplante de coração.

No dia 27 do mesmo mês, ele recebeu o transplante e teve a alta 13 dias após a realização da cirurgia. Faustão se recuperava em casa do procedimento. Na ocasião, o boletim divulgado pela equipe médica que acompanha o apresentador dizia que ele seguiria "sob as orientações médicas e nutricionais necessárias para a reabilitação após o transplante cardíaco".