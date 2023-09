Nível do Guaíba recua 10 centímetros na manhã deste sábado

A prefeitura de Porto Alegre divulgou atualização do panorama do imapcto das chuvas e cheias do Guaíba neste sábado (23). O nível do Guaíba, na área do Cais Mauá, estava 2,58 metros acima na marcação de controle de risco de cheias na região central, com recuo de 10 centímetros em relação à madrugada.

A cota de inundação é na marca de três metros, observa o município, em nota emitida por volta das 11h.

A Defesa Civil suspendeu a entrega dos kits de mantimentos no bairro Arquipélago, em razão do retorno da chuva. As equipes do órgão permanecem mobilizadas no atendimento às ocorrências emergenciais, em toda a cidade.

Na região, 26 pessoas estão acolhidas nos abrigos provisórios no Arquipélago, sendo 11 na Escola Estadual Alvarenga Peixoto, na Ilha dos Marinheiros, e outras 15 na Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, na Ilha da Pintada.

O Centro Integrado de Coordenação de Serviços (CEIC-POA) acompanha a evolução das demandas relacionadas ao clima em Porto Alegre. O órgão não registrou ocorrências relacionadas à chuva ou à cheia do Guaíba neste sábado.

Na área de abastecimento, o Dmae registrou que a casa de bombas na Vila Farrapos, na zona Norte, ficou sem funcionar na manhã deste sábado por falta de energia elétrica. "Os serviços foram restabelecidos por volta das 11h", diz o órgão.