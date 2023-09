Veja as estradas do RS com bloqueios totais e parciais devido às chuvas

O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) atualizou o panorama da estradas gaúchas que sofrem com as chuvas. O boletim na noite dessa sexta-feira (22) mostra que há seis trechos com bloqueios totais ou parciais em cinco rodovias.

Em nota, a Secretaria de Logística e Transportes diz que "trabalha para desobstruir as rodovias o mais rápido possível".

Estradas estaduais com bloqueios totais ou parciais n Rio Grande do Sul:



Bloqueios totais:

ERS-431: a ponte sobre o rio Taquari, em Bento Gonçalves, no limite com São Valentim do Sul, cedeu e a pista está alagada. Por isso, há bloqueio total do tráfego no km 22.

ERS-448: entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, após transbordamento do rio das Antas, a ponte que fica no km 37 da rodovia cedeu. Por esse motivo, há bloqueio total do tráfego no trecho. O deslocamento entre os dois municípios pode ser feito pela ERS-122, entrando em Antônio Prado e utilizando, em seguida, a ERS-437.

ERS-130: bloqueio total em Cruzeiro do Sul (km 40). Rodovia bloqueada devido à queda de cabeceira da ponte. Bloqueio total no km 37, em Venâncio Aires.

VRS-851: em Serafina Corrêa (km 9), há bloqueio total na ponte do rio Carreiro. A ponte que se encontrava submersa está danificada.



Bloqueios parciais:

ERS-431: no km 26, em São Valentim do Sul, houve deslizamento de parte da pista. O fluxo está em meia pista.