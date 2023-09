Defesa Civil estende alerta para inundações no bairro Arquipélago até terça-feira

O alerta para temporais isolados e inundações, que havia sido acionado pela Defesa Civil e seria válido até esta sexta-feira (22), foi prolongado até terça-feira (26). Conforme divulgado pela prefeitura de Porto Alegre, este intervalo pode ser marcado por chuvas volumosas, de até 50mm por dia, rajadas de vento de aproximadamente 60 km/h e eventual queda de granizo. As informações são da Prefeitura de Porto Alegre.

• LEIA TAMBÉM: Defesa Civil monitora situação da Região das Ilhas de Porto Alegre

O alerta para inundações vale, especificamente, para o bairro Arquipélago. Nesta sexta, o nível do Guaíba chegou a 2,36 metros na Ilha da Pintada - 16 centímetros a mais do que a cota de inundação no local. Enquanto isso, no Cais Mauá, a última medição indica que o lago está na cota de alerta, com 2,63 metros.



Os agentes da Defesa Civil e das subprefeituras permanecem mobilizados em vistorias nas áreas mais próximas às águas do Guaíba e arroios. Ao todo, 330 kits de donativos - como, por exemplo, alimentos e produtos de higiene - foram entregues. A expectativa é de que mais mil famílias sejam atendidas a partir deste sábado.



A Comissão Permanente de Atuação em Emergência (Copae), integrada por diversos órgãos municipais e estaduais, acompanha a situação.



Orientações

A Defesa Civil orienta que as pessoas que residem nas áreas de risco de inundações busquem auxílio e abrigo temporário junto a familiares, ou nas estruturas disponibilizadas pela prefeitura. O órgão recomenda que a população não transite em locais sujeitos a inundações, enxurradas ou entre em alagamentos.



Emergências

Em caso de dúvidas e emergências, ligue para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).